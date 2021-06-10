رويترز: “الرقابة المالية” تمنح بنك القاهرة و3 شركات مهلة 6 أشهر لطرح أسهمها

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة 6 أشهر لبنك القاهرة و3 شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام الجاري، وفقا لرويترز.

وكانت الهيئة قد اكدت في بيان صحفي أمس، أن مجلس إدارتها وافق “على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2021”.

وتابع البيان: “على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها”.

وقالت مصدران في البورصة المصرية لرويترز، الخميس، إن الشركات المستهدفة من قرار مجلس إدارة الرقابة المالية هي بنك القاهرة وسكاي لايت للتنمية السياحية ونيو كاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد لتداول الأوراق المالية.

وتم قيد أسهم بنك القاهرة ببورصة مصر في فبراير 2017.

وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.

والبنك جزء من برنامج أُعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل عدة سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.