رويترز: الرئيس الفلسطيني يدخل المستشفى للمرة الثالثة في أسبوع

رويترزقال مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد إن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الضفة الغربية، موردين روايات متضاربة بشأن حالته الصحية.وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء

رويترز

قال مسؤولون فلسطينيون يوم الأحد إن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الضفة الغربية، موردين روايات متضاربة بشأن حالته الصحية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية ولفترة وجيزة الليلة الماضية.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله إن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق يوم الأحد بسبب ارتفاع درجة حرارته بعد جراحة الأذن التي خضع لها يوم الثلاثاء.

وأضاف أن الأطباء نصحوه بدخول المستشفى مرة أخرى.

بيد أن مصدرا في المستشفى الاستشاري في رام الله قال إن حالة الرئيس لا علاقة لها بالعملية في الأذن.