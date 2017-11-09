رويترز: الحريري حركته مقيدة في السعودية

وسط نفي سعودي رويترز قال سياسي لبناني بارز مقرب من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، إن المملكة أمرت الحريري بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وقال مسؤولان كبيران في الحكومة اللبنانية، إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس وزرائه مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على ال

وسط نفي سعودي

رويترز



قال سياسي لبناني بارز مقرب من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، إن المملكة أمرت الحريري بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية.

وقال مسؤولان كبيران في الحكومة اللبنانية، إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز رئيس وزرائه مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على الرياض لإعادته.

وقال مصدر رابع على علم بالوضع إن السعودية تفرض قيودا على تحركات الحريري.

وقال تيار المستقبل وهو الحزب السياسي الذي يرأسه الحريري، اليوم، إن على الحريري أن يعود إلى بيروت للحفاظ على نظام الحكومة في لبنان.

وقال تيار المستقبل إن عودة الحريري ضرورية ”لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية“.

وأدخلت استقالة الحريري المفاجئة، التي أعلنها في كلمة بثها التلفزيون من السعودية، لبنان في أزمة سياسية عميقة ودفعته مرة أخرى إلى صدارة الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران.

ونفت السعودية وأعضاء من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري ما تردد عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.