«رويترز»: «الحبتور الإماراتية» تعتزم افتتاح مكتب تمثيل في إسرائيل

أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية العملاقة التي يقع مقرها فى دبي اليوم الأحد، أنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

مجموعة الحبتور شركة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الضيافة والتشييد والتعليم والسيارات.

وتجري مجموعة الحبتور، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين.

وقالت مجموعة الحبتور إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.

خلف الحبتور من أبرز مليارديرات الإمارات

يعد خلف الحبتور من أبرز مليارديرات الإمارات، ويتواجد حالياً في القاهرة ليقضي بضعة أيام في منزله الجديد.

كانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا الأسبوع الماضي علي إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية يقول المسؤولون إنها ستتيح فرصا اقتصادية كبيرة.

وبدأ خلف الحبتور حياته من الصفر، فهو يعد نموذجاً يحتذى به ووصفت حياته بـ”القاسية”، حيث أكد خلف الحبتور في تصريحات سابقة أنه استطاع أن ينتقل من حياة الجوع والفقر والحاجة، إلى عالم الثراء والمال وحياة المشاهير، مواجهاً الصعوبات والتحديات.

وعلى الجانب الآخر، لا يرى خلف الحبتور أن المال يدل على احترام الإنسان على الرغم من ثروته الهائلة.

شغل خلف الحبتور عدة مناصب طيلة حياته، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة.

كما أنه عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، كذلك أصبح عضواً في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفرد والعضو غير الأمريكي الوحيد في مجلس الحكام العالمي للمنظّمة الأمريكية المتحدة للخدمات (USO).

تتركز أغلب استثمارات الحبتور في قطاع الإنشاءات العقارية، لكنّها تتركز أكثر بإدارة الفنادق الفاخرة، إذ يتبوأ خلف أحمد الحبتور، حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، والتي تمتلك ثمانية فنادق تشغّلها هيلتون في مناطق مختلفة من العالم.

ومن تلك الفنادق الدورف استوريا دبي بالم جميرا، وهيلتون بيروت حبتور جراند، وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، وهيلتون لندن ويمبلي، وفندق الرئيس أبراهام لينكولن، سبرنغفيلد – دبل ترى من هيلتون.

وتعتبر مجموعة الحبتور، اليوم إحدى أكثر شركات الأعمال تطوراً في المنطقة، حيث تخطّت حدود منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى جميع أنحاء العالم.

وبدأت مجموعة الحبتور كشركة هندسية صغيرة في عام 1970، واليوم واحدة من مجموعات الشركات الأكثر تقديراً في المنطقة، مع أعمال في قطاعات الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر.