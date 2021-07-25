رويترز: الجيش التونسي يحاصر مبنى البرلمان

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان، قولهم إن مدرعات عسكرية تابعة للجيش التونسي قامت بمحاصرة مبنى البرلمان.

وقال شاهدان إن المركبات طوقت المبنى في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر وإقالة الحكومة.

وخطوة قيس سعيد وصفها راشد الغنوشي رئيس البرلمان وحزب النهضة الإسلامي بأنها انقلاب.

وأكد الغنوشي إنه يعتبر المؤسسات (التي جمدها الرئيس) قائمة وستواصل عملها.

وقال الشاهدان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.