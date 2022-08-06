رويترز: التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين تعيق آفاق التقدم المناخي العالمي

أثار قرار الصين بوقف المحادثات الثنائية بشأن تغير المناخ مع الولايات المتحدة شكوكا بشأن ما إذا كان بوسع العالم حشد ما يكفي من الطموح لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في وقت مناسب لتجنب أسوأ تبعاته، بحسب وكالة رويترز.

ويمثل التصدي لتغير المناخ أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين القوتين العظميين وأكبر بلدين يسببان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ولكن الصين علقت المحادثات بشأن هذه القضية قبل أقل من 100 يوم من قمة المناخ الدولية التاريخية في إطار تصعيدها ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لملف المناخ جون كيري أمس الجمعة “يجب ألا تمنع أي دولة التقدم في القضايا الوجودية العابرة للحدود بسبب خلافات ثنائية.

كيرى: تعليق التعاون لا يعاقب الولايات المتحدة وإنما يعاقب العالم

“تعليق التعاون لا يعاقب الولايات المتحدة، وإنما يعاقب العالم، وخاصة (دول) العالم النامي”.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ظل تغير المناخ مجالا مفتوحا للتعاون بين الولايات المتحدة والصين حتى مع تصاعد التوترات بشأن قضايا أخرى مثل حقوق الإنسان والعمل بنظام السخرة وسيادة هونج كونج وتايوان والتجارة.

وبدأ المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تكثيف المشاركة بشأن قضايا المناخ في الفترة التي تسبق قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد في مصر في نوفمبر.

وأثارت زيارة بيلوسي القصيرة الأسبوع الماضي إلى تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، غضب بكين وبدأت تدريبات عسكرية صينية بحرية وجوية على نطاق غير مسبوق حول الجزيرة.

وساعد التواصل السابق بين البلدين بشأن تغير المناخ على تمهيد الطريق لاتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 وإحياء مفاوضات المناخ الدولية المتعثرة في جلاسجو في عام 2021.

محللون: عدم التواصل بين القوتين العظميين قد يقلب المفاوضات ويضعف الطموح بين الدول الأخرى

وقال محللون إنه مع اقتراب قمة المناخ المحورية وتراجع الدول عن تعهدات خفض الانبعاثات التي أعلنتها في جلاسجو فإن عدم التواصل بين القوتين العظميين قد يقلب المفاوضات ويضعف الطموح بين الدول الأخرى.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لملف المناخ جون كيري أمس الجمعة إن قرار الصين تعليق المحادثات الثنائية بشأن تغير المناخ مع الولايات المتحدة لا يعاقب واشنطن وإنما “يعاقب العالم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق، الذي يعد كبير الدبلوماسيين المكلف بملف المناخ في إدارة الرئيس جو بايدن حاليا “لا يجب أن تمنع أي دولة التقدم في القضايا الوجودية العابرة للحدود بسبب خلافات ثنائية”.

وتابع “تعليق التعاون لا يعاقب الولايات المتحدة، وإنما يعاقب العالم، وخاصة (دول) العالم النامي”.