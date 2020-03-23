رويترز : البنوك المصرية تخفض الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار

ذكرت وكالة “رويترز” اليوم الإثنين أن البنوك المصرية قامت بخفض الفائدة على الأوعية الادخارية بالدولار.

وقال ستة مصرفيين إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى واحد بالمائة فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) كحد أقصى يصرف كل ثلاثة أشهر، بدلًا من 1.5% فوق ليبور.

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية طالبًا عدم نشر اسمه “الهدف من الإجراءات السيطرة على سوق الصرف وتحجيم عمليات الدولرة المتوقعة بعد خفض سعر الفائدة”.

وخفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة، عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية، في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري يوم الأحد شهادات ادخار بالعملة المحلية بعائد 15% لأجل عام واحد.

وقال مصرفي بالبنك الأهلي، إن البنك خفض عائد الودائع الدولارية اليوم، على شهادات الادخار بالدولار إلى 1.25% من 3% لشهادات العائد مدفوع مقدمًا لثلاثة أعوام، وإلى 1.35% من 3.75% لشهادات الخمس سنوات، وإلى 1.5% من 3.75% لشهادة ذهبية جديدة مدتها ثلاثة أعوام.

كم تبلغ الودائع الدولارية؟

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية انخفاضًا للشهر السادس على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 41.02 مليار دولار بهبوط قدره نحو 220 مليون دولار.

كما هبطت الودائع الدولارية بأكثر من 1.9 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية نحو 8.011 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه.

بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 32.82 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر .