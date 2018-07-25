رويترز: الاقتصاد المصرى ينمو 5.2% فى 2018-2019

خالد بدر الدينأكد خبراء فى استطلاع للرأى أجرته وكالته رويترز، أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 5.2% خلال العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو، مع استمرار الحكومة فى إصلاحات اقتصادية تسببت فى ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.وساهمت هذه الإصلاحات، التى جرى تطبيقها بموج

خالد بدر الدين

أكد خبراء فى استطلاع للرأى أجرته وكالته رويترز، أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 5.2% خلال العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو، مع استمرار الحكومة فى إصلاحات اقتصادية تسببت فى ضغوط معيشية على ملايين من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وساهمت هذه الإصلاحات، التى جرى تطبيقها بموجب خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولى وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، فى إنعاش النمو الاقتصادى فى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.

وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2% و 5.5% فى السنة المالية 2019-2020 ولكنه يقل عن توقعات الحكومة التى وصلت إلى معدل نمو 5.8% وأبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% فى السنة المالية 2018-2019 بدعم رئيسى من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى.

وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى شركة إن.كيه.سى أفريكان إيكونوميكس ”بشأن توقعات الفترة القادمة، فإن التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى وقدرة السلطات على المضى قدما فى الإصلاحات الصعبة سيكونان أساسيان لإطلاق إمكانيات النمو فى مصر وستظل توقعات النمو الاقتصادى المتوسطة الأجل لمصر قوية بعد أن حققت تقدما ملحوظا فى ظل برنامج صندوق النقد الدولى حتى الآن “.

وقالت جونسون “إن الاقتصاد ما زال يواجه تحديات هيكلية قد تتطلب المزيد من الإصلاحات وتشمل ارتفاع البطالة وغياب الكفاءات فى سوق العمل وضعف مستويات الرعاية الصحية والتعليم وأن جهود تطوير القطاع الخاص وتقليص دور الدولة سيكون أساسيا لخفض البطالة بشكل واضح لاسيما بين الشباب”.