رويترز: الإمارات تسلم متهما بالاحتيال الضريبي إلى الدانمارك

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أن السلطات الإماراتية سلمت سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي إلى الدانمارك، وفقا لوكالة رويترز.

و”شاه” متهم بالاحتيال لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة “سلمت السلطات الإماراتية اليوم… السلطات الدانماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدانمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال”.

وأضافت الوكالة “جاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدانماركي وفقا للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي وقرار وزير العدل بالموافقة على تسليمه”.

ولم يرد متحدث باسم “شاه” على طلب للتعليق على تسليمه عندما اتصلت به رويترز اليوم الأربعاء.

وألقت شرطة دبي العام الماضي القبض على “شاه” الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بعد طلب من السلطات الدانماركية لتسليمه.

وتتعلق مخططات الاحتيال التي استخدمها “شاه” والتي ازدهرت بعد الأزمة المالية عام 2008، بتداول الأسهم بسرعة بين مجموعة من البنوك والمستثمرين وصناديق التحوط لاستغلال أنظمة ضرائب بلدان مثل الدانمارك وألمانيا وبلجيكا.

وأدت التحقيقات التي قادتها ألمانيا والدانمارك إلى حملات مداهمة للبنوك واعتقالات وملاحقات قضائية، ووجهت الدانمارك اتهامات لتسعة مواطنين بريطانيين وأمريكيين بالمشاركة في هذه المخططات التي تقول إنها كلفتها أكثر من 12.7 مليار كرونة دانماركية.