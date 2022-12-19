رويترز: الإمارات تستضيف اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير 2024

أكدت منظمة التجارة العالمية في بيان عبر تويتر اليوم الاثنين أن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مصادر تجارية الأسبوع الماضي إن الإمارات والكاميرون كانتا تتنافسان لاستضافة الاجتماع واتفقا بشكل غير رسمي على أن تستضيف أبوظبي الاجتماع الأول وأن تستضيف الكاميرون الاجتماع الذي يليه.

ويلتقي وزراء التجارة من 164 دولة أعضاء بالمنظمة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.

وتوقعت المنظمة أن يفقد نمو التجارة زخمه في النصف الثاني من هذا العام وأن يظل ضعيفا في عام 2023، حيث تستمر الصدمات المتعددة على الاقتصاد العالمي، مثل الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا، وفقا لأحدث توقعات أصدرتها منظمة التجارة العالمية.

وحذرت المنظمة من فرض قيود تجارية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو وانخفاض مستويات المعيشة.

من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.5 % في عام 2022، أو أفضل قليلا من نسبة 3.0 % المتوقعة في أبريل.

ومع ذلك، سيتباطأ الحجم إلى 1 % العام المقبل، بانخفاض حاد عن 3.4 % المقدرة سابقا.