رويترز: الإمارات تؤسس صندوقًا بقيمة 817 مليون دولار لدعم قطاع الفضاء

أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد يوم الأحد في تغريدة عن تأسيس صندوق برأسمال 3 مليارات درهم (816.84 مليون دولار) لدعم قطاع الفضاء، وأطلق مباردة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

في غضون ذلك قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على تويتر إن الصندوق يهدف إلى “دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء”.

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، التي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود دولة الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه، بحسب وكالة “وام”.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات، التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها.

وقالت “وام” إن المشروع يتم بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.