رويترز : استقالة محمد عكاشة العضو المنتدب لـ «فوري» ليؤسس صندوقا للتكنولوجيا المالية

وقالت فوري في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على استقالة محمد عكاشة من منصب العضو المنتدب

أعلن محمد عكاشة العضو المنتدب لـ “فوري”، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أنه تقدم‭ ‬باستقالته من الشركة على أن يظل عضوا غير تنفيذي بالإدارة ليبدأ تأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية، وأضاف “عكاشة” وهو أحد مؤسسي فوري لوكالة رويترز للأنباء أن صندوق الاستثمار الجديد سيركز على‭ ‬مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار وستكون شركة “فوري” أحد المستثمرين معه في الصندوق الجديد.

وقالت فوري في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس إن مجلس إدارتها وافق على استقالة محمد عكاشة من منصب العضو المنتدب.

وأكدت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية التى تأسست في عام 2009 أن أشرف صبري الرئيس التنفيذي للشركة سيتولى كل مسئولياته.

شركة فورى تقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من قنوات عديدة

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن “فورى” تقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال العديد من القنوات.

ويملك شركة فورى عدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7 % لكل من شركة “أكتيس” وبنك مصر والبنك الأهلي.

وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8 % من الأسهم فى شركة “فورى” للمدفوعات الإلكترونية التى تأسست منذ حوالى 11 سنة.

وأطلقت شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية مبادرة جديدة لدعم السيدات المعيلات بمصر والوطن العربى وذلك بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة.

و تأتى مبادرة جديدة لدعم السيدات المعيلات بمصر والوطن العربى من خلال اتفاقيات مع مؤسسات التمويل المتناهى الصغر.

وتهدف المبادرة الي تحديد السيدات المعيلات اللاتى يحتجن لمشروعات صغيرة تحقق لهن الاكتفاء الذاتى والدخل الثابت.

وتستكمل المبادرة ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص عمل للسيدات ومضاعفة عدد المستفيدات منها، وتعظيم العائد لهن بظل الظروف الراهنة.

وتساعد أيضا على تمكين المرأة اقتصاديا عبر منصة إلكترونية بالتعاون مع إحدى مؤسسات التمويل المتناهى الصغر.

ومن المتوقع ارتفاع معدل المعاملات اليومية من خلال نقاط فوري بعد أن حققت الشركة أكثر من 2.5 مليون معاملة يوميا.

وكانت فوري قد أطلقت العام الماضي أول شبكة دفع نسائية تحت اسم هي “فوري” ممولة من وزارة التنمية الدولية ببريطانيا.

وجاء التمويل في إطار برنامج صندوق المرأة العربية التى تدعم بشكل مباشر رؤية مصر نحو التمكين الاقتصادي للمرأة والدمج المالي.