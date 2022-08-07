رويترز: ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو

وتراجع اليوان 0.64 % مقابل الدولار في يوليو بينما ارتفع الدولار 1.07 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي من 113.82 مليار دولار في نهاية يونيو.

الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة في عامين

نما الاقتصاد الصيني، بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا واحدا بالمئة في الربع الثاني.

ويتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة “صفر كوفيد” التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.