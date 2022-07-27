رويترز: ارتفاع أسعار القمح الهندي لمستويات قياسية يحد من اتفاقات التصدير الحكومية

سجلت أسعار القمح الهندي قفزة كبيرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى مستوى قياسي، على الرغم من حظر الصادرات، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول.، وفقا لما ذكرتته وكالة رويترز.

وقلل ارتفاع الأسعار فرص أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومية ثنائية لدول تعاني لتأمين الشحنات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 23547 روبية للطن يوم الأربعاء بزيادة 12 % عن مستوياته التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 مايو الماضي.

وحصدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، 109.59 مليون طن في 2021 وتشير تقديرات الحكومة إلى إنتاج أقل هذا العام بسبب موجة طقس حارة في مارس وأبريل .

وقال متعامل لدى شركة تجارية دولية مقرها نيودلهي إنه لن يكون لدى الحكومة مخزونات تسمح لها بالتدخل في السوق العالمية حتى تتاح إمدادات الموسم المقبل في مارس آذار 2023.

وأضاف: “الإمدادات شحيحة. قد تسمح الهند بتصدير كميات قليلة لسريلانكا ونيبال لكن من المستبعد أن تصدر شحنات كبيرة عبر اتفاقات حكومية ثنائية”.