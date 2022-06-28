رويترز: احتياطي النفط الأمريكي للطوارئ يهبط لأدنى مستوى منذ 1986

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الـ24 من شهر يونيو الجاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ شهر أبريل 1986.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.

وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- الذي يعتبر صانع السياسة النقدية الأمريكية، يتحرك “على وجه السرعة لعمل هذا”، وأكد أنه “من الضروري أن نخفض التضخم إذا أردنا أن تكون لدينا فترة مستدامة لأوضاع قوية لسوق العمل تعود بالنفع على الجميع”.

وأشار بأن البنك المركزي سيبحث في الأشهر المقبلة عن “أدلة مقنعة ” على انحسار ضغوط الأسعار، مشيرًا إلى أن ”الاقتصاد الأمريكي قوي جدا وفي موقف جيد للتعامل مع تشديد السياسة النقدية“.

ولفت إلى احتمالية أن “تؤدي الزيادة على أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي”، مضيفا أن “المستوى الحيادي لأسعار الفائدة في الأجل الطويل هو حوالي 2.5%”، وفقًا لما أوردت “رويترز” سابقًا.