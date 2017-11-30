رويترز : اتفاق يمكن الجيش الروسي من استخدام القواعد الجوية المصرية

رويترزنشرت الحكومة الروسية، اليوم، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.ووفقًا لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين بعد إخطار مسبق بخمسة أيام. ومن المتوقع أن

رويترز

نشرت الحكومة الروسية، اليوم، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.

ووفقًا لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين بعد إخطار مسبق بخمسة أيام. ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ووردت مسودة الاتفاق في مرسوم حكومي وقعه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتاريخ 28 نوفمبر. وتضمن المرسوم أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسئولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة، أمس الأربعاء؛ لعقد محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر.

وقال المرسوم الحكومي إن مسودة الاتفاق ”جرى التباحث بشأنها بشكل مبدئي مع الجانب المصري“، ووافق عليها ميدفيديف.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في سبتمبر 2015 وهناك مؤشرات على حرصها على تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وقال مسئولون أمريكيون في مارس إن روسيا نشرت قوات خاصة في مصر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما نفته موسكو.

وأقامت روسيا علاقات وطيدة مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الذي أجرى محادثات مع شويجو عبر دائرة تليفزيونية من فوق متن حاملة طائرات روسية في البحر المتوسط هذا العام وزار موسكو.