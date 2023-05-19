«رويترز»: إيرادات روسيا من النفط والغاز قد تهبط 700 مليون دولار في مايو

ربما تشهد إيرادات الميزانية الاتحادية الروسية من مبيعات النفط والغاز هبوطا بواقع حوالي 55 مليار روبل (708 ملايين دولار) في مايو الجاري عن أبريل بفعل تراجع ضريبة الأرباح على إنتاج النفط، حسبما أظهرت حسابات وكالة رويترز.

وفقا للحسابات، ربما تبلغ إيرادات النفط والغاز 593 مليار روبل انخفاضا من 648 مليارا في أبريل و886 مليارا في مايو أيار 2022.

ومن المرجح أن يزيد تراجع الدخل من النفط -وهو مصدر كبير للإيرادات في الميزانية- عجز الميزانية الكبير بالفعل .

وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (44 مليار دولار) في الشهور الأربعة الأولى من العام في ظل ارتفاع الإنفاق، لأسباب ليس أقلها الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع إيرادات الطاقة.

ويخضع النفط والغاز الروسيان لعقوبات غربية تحد من المبيعات إلى الدول الغربية وتسعى أيضا لفرض سقف سعري عالمي على النفط الروسي.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف يوم الأربعاء إن إيرادات روسيا من النفط والغاز أقل مما كان متوقعا.

وربما تنخفض ضريبة الأرباح إلى الصفر هذا الشهر إذ يُسمح لدافعي الضرائب بتسديدها تقريبا مرة واحدة كل ربع سنة، ولا يكون ذلك عادة في شهر مايو.