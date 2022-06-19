«رويترز»: إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بـ«كورونا»

قالت متحدثة إن الفحصوصات الطبية أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قبل أسبوع من سفره المقرر برفقة الرئيس جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بكوفيد.

وقال البيت الأبيض أمس السبت إن سوليفان التقى في البيت الأبيض أمس الأول الجمعة بوزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال، وأضاف البيت الأبيض أنه التقى شخصيا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في لوكسمبورج لمدة أربع ساعات ونصف الساعة الإثنين الماضي، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نتيجة الاختبارات الطبية ستؤثر على خطط سفر سوليفان.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بايدن سيسافر إلى جنوب ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وسيتوجه إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو الجاري.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 538 مليونا و477 ألفا و345 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني أمس السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و317 ألفا و530 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 86.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و817 وفاة.