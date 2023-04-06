«رويترز» : إصابة رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني بسرطان الدم

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بسرطان الدم، بعد يوم من نقله إلى العناية المركزة بسبب صعوبات في التنفس، وفق ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع.

ويتلقى برلسكوني البالغ من العمر 86 عاما العلاج في وحدة للقلب بالعناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد لكن ما أعلنه المصدر يؤكد ما أوردته صحيفة كورييري ديلا سير في وقت سابق.

وحزب (إيطاليا.. إلى الأمام) جزء من الائتلاف اليميني لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني، لكن برلسكوني لا يضطلع بدور في الحكومة.

وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء لتلفزيون هيئة البث الإيطالية “تحدثت هذا الصباح مع (ألبرتو) زانجريلو (الطبيب الشخصي لبرلسكوني) وأخبرني بأن برلسكوني أمضى ليلة هادئة وحالته مستقرة”.

وأضاف تاياني، وهو حليف لبرلسكوني في (حزب إيطاليا.. إلى الأمام) منذ وقت طويل، أن رئيس الوزراء السابق نجا من سلسلة من المشكلات التنفسية.

وأصدر الحزب في وقت لاحق بيانا قال فيه إن برلسكوني تحدث في الصباح إلى كبار الحلفاء في الحزب وحث على التحلي “بأقصى قدر من الالتزام” في البرلمان.

وعانى قطب الإعلام والملياردير، الذي كون ثروته من مجال القنوات التلفزيونية الخاصة، من اعتلال متكرر في صحته في السنوات الماضية وخرج من نفس المستشفى الأسبوع الماضي فقط.

وتنحى برلسكوني عن رئاسة الوزراء للمرة الأخيرة في عام 2011، مثقلا بالفساد والفضيحة.

لكنه عاد إلى مجلس الشيوخ الإيطالي بعد انتخابات في سبتمبر أيلول الماضي.