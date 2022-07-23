رويترز: إصابة أول طفلين بجدري القرود في أمريكا

قالت السلطات الصحية الأمريكية إنه تم لأول مرة رصد إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

رصدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة من نوعها بجدري القرود بين الأطفال في البلاد، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية.

وأفاد بيان صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه لا توجد علاقة من أي نوع بين كلتا الإصابتين اللتين تم اكتشافهما، مشيرا إلى أن الإصابتين قد تكونتا بسبب عدوى بالمنزل.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في البيان بأن الطفلين المصابين حالتهما جيدة ويستجيبان للعلاج.

ويسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض، وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في أفريقيا.

98% من حالات جدري القرود للرجال

قالت الدكتورة روزاموند لويس، الخبيرة الرئيسية في جدري القرود في منظمة الصحة العالمية مؤخرا إنه خارج إفريقيا “يشكل الرجال 99% من الحالات المبلغ عنها”، وأن 98% من هؤلاء هم “رجال يمارسون الجنس مع رجال، خصوصا أولئك الذين لديهم شركاء متعددون أو جدد أو مجهولون”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

يشار إلى أنه في أول اجتماع عُقد في 23 يونيو الماضي، أوصى غالبية الخبراء بألا يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا.