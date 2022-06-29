رويترز: إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب

أظهرت بيانات من شركة إيناجاس التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا اليوم الأربعاء أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب كان قد توقف عن الضخ في نوفمبر الماضي وسط خلاف دبلوماسي بين المغرب والجزائر حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب المجاور، مما أوقف تقريبا كل إمدادات المغرب من الغاز، مع تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر.

وفي أبريل الماضي، حذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

وقال متحدث باسم إيناجاس يوم الأربعاء: “عملية التصديق‭‭‭ ‬‬‬تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري”.

وفي مارس الماضي، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، مورد الغاز الرئيسي لها، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد القائمة منذ 20 عاما وتسبب في أزمة دبلوماسية.

ولقي هذا التحول استحسانا في الرباط حيث قرر المغرب إعادة سفيره إلى إسبانيا بعد غياب لمدة عام تقريبا عقب خلاف دبلوماسي طويل.

وأكد المغرب وإسبانيا فتح مرحلة جديدة من الشراكة بينهما على “أسس أكثر صلابة” واستئناف التعاون في مجالات عدة بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام، وفق بيان مشترك أعقب محادثات بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

جدد البيان بأن إسبانيا “تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع” حول الصحراء الغربية.

وكان المغرب أوقف منذ عام 2019 تدفق البضائع من هذين الجيبين الإسبانيين، الواقعين على ساحله الشمالي، حيث تعتبر هذه التجارة تهريباً. واستمر الإغلاق مع جائحة كورونا ليشمل أيضاً تنقل الأشخاص.