رويترز: إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب «كورونا» مطروح على الطاولة

ويأمل رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بلاده جراء إقامة البطولة، وتجنب خسائر تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار في شكل حقوق رعاية محلية، ناهيك عن استعدادات البلد الآسيوي لتنظيم الدوري ولتي تصل كلفتها إلى حوالي 12 مليار دولار.

في الوقت الذي تسبب فيه تفشي فيروس “كورونا” المستجد في تعليق أو حتى إلغاء الفاعليات والمسابقات الرياضية حول العالم ، تصر اليابان على موقفها بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تنظمها الصيف الحالى .

وأكد ناطق باسم الحكومة اليابانية الأربعاء الماضي أن بلاده غير مستعدة على الإطلاق لإرجاء موعد البطولة ، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي في تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بلاده جراء إقامة البطولة، وتجنب خسائر تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار في شكل حقوق رعاية محلية، ناهيك عن استعدادات البلد الآسيوي لتنظيم الدوري ولتي تصل كلفتها إلى حوالي 12 مليار دولار.

وذكرت واحدة من المصادر المطلعة المقربة من اللجنة المنظمة المعنية بطرح السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الوضع الراهن:” أخيرا طُلب منا أن نضع سيناريو في حالة التأجيل”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم التصريح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام:” نضع خططا بديلة- خطط (ب) و(د) و(ه)،” موضحا أن السيناريوهات تضمنت بالفعل تقديرات التكلفة الناتجة عن الإرجاءات المختلفة المحتملة.

وأكد مصدر آخر مطلع مقرب من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، أن فكرة إلغاء البطولة مطروحة بالفعل على الطاولة ، من بين ذلك تأجيلها لمدة عام أو اثنين .

وأوضح أن بعض الشخصيات فى اللجنة المنظمة يأملون فى أن يكون الإرجاء لمدة شهر أو حتى 45 يوما .