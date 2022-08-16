رويترز: أول سفينة مساعدات غذائية لأفريقيا تغادر ميناء في أوكرانيا

أظهرت بيانات رفينيتيف أيكون يوم الثلاثاء أن السفينة (بريف كوماندر) غادرت ميناء بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتصف موسكو تصرفاتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وتم فتح ثلاث موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إن السفينة (بريف كوماندر) التي تحمل على متنها 23 ألف طن من القمح توجهت إلى جيبوتي، ومن المقرر أن تتوجه الإمدادات بعد ذلك للمستهلكين في إثيوبيا.

وأضافت في بيان: “الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعيا من الأفارقة”.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن أهم خطوة في مكافحة الجوع على مستوى العالم هي فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأضاف في بيان: “سيحتاج الأمر لما هو أكثر من سفن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا كيما نوقف الجوع في العالم، لكن مع عودة الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لدينا فرصة لوقف أزمة الغذاء العالمية هذه من التفاقم أكثر من ذلك”.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه على الرغم من المستجدات المتعلقة بفك الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية نوعا ما، فإن العالم لا يزال يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة، مضيفا أن ما يصل إلى 50 مليون شخص في 45 دولة على شفا المجاعة.

وقال نائب وزير البنية التحتية يوري فاسكوف إن أوكرانيا يمكنها تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب من موانئها في سبتمبر أيلول وربما تستطيع تصدير أربعة ملايين طن شهريا في المستقبل.

وتابع أن أوكرانيا تلقت طلبات لقدوم 30 سفينة إليها في خلال الأسبوعين المقبلين لتصدير الحبوب، فيما بلغت إجمالي الكميات التي تم تصديرها حتى الآن نحو 600 ألف طن.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن خمس سفن، منها بريف كوماندر، تحمل ذرة وقمحا غادرت الموانئ الأوكرانية بواقع ثلاث سفن من ميناء تشورنومورسك واثنتين من بيفيدني ليصل إجمالي السفن التي غادرت بموجب الاتفاق إلى 21.

وأضافت الوزارة أن مركز التنسيق المشترك، الذي يعمل به أفراد من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول، سيُفتش يوم الثلاثاء أربع سفن أخرى ستتجه إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الزراعة هذا الأسبوع إنه على الرغم من فتح الموانئ الأوكرانية، انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية 46 % على أساس سنوي إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في الموسم 2022 و2023.

وصدرت أوكرانيا 948 ألف طن من الحبوب في النصف الأول من أغسطس مقارنة مع 1.88 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.