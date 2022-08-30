رويترز: ألمانيا وفرنسا تعارضان فرض حظر أوروبى على «تأشيرات للروس»

طالبت ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي بعدم الممانعة فى منع السياح الروس من زيارة دول التكتل، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في براج والذي يناقش مطالب دول البلطيق وبعض الدول الأعضاء الأخرى بحظر منح التأشيرات لمواطني روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وثيقة فرنسية ألمانية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء “مع تفهم مخاوف بعض الدول الأعضاء في هذا السياق، يجب ألا نقلل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل مباشر، وخاصة للأجيال القادمة”.

وأضافت الوثيقة “يجب أن تعكس سياسات التأشيرات الخاصة بنا ذلك وأن تستمر في السماح بالتواصل بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية”.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يستمر يومين في براج.

من ناحية أخرى، قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الاثنين إن ألمانيا ستجتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما أعتقد أناس كثيرون في السابق بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات من الطاقة.

وأبلغ شولتس مؤتمرا صحفيا مشتركا في براج مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا “يمكننا الآن أن نقول أنه بفضل كل الاستعدادات… فإننا بالتأكيد سيكون أداؤنا هذا الشتاء أفضل مما تكهن البعض قبل بعض الوقت.”

وقال إن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف.

وأضاف شولتس أنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات منسقة قريبا حيال أسعار الكهرباء المرتفعة.