رويترز : أسعار البترول تتوقف عند 62.37 دولار للبرميل فى 2018

خالد بدر الدينتتوقع وكالة رويترز، من خلال مسح شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن سعر خام القياس العالمي، مزيج برنت، في المتوسط يتوقف عند 62.37 دولار للبرميل، هذا العام، مقارنة بـ59.88 دولار في توقعات المسح الشهري السابق.وأكد المسح الجديد أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرًا ف

خالد بدر الدين

تتوقع وكالة رويترز، من خلال مسح شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن سعر خام القياس العالمي، مزيج برنت، في المتوسط يتوقف عند 62.37 دولار للبرميل، هذا العام، مقارنة بـ59.88 دولار في توقعات المسح الشهري السابق.





وأكد المسح الجديد أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرًا فوق 70 دولارًا للبرميل خلال العام الحالى، مع وقوع السوق بين المطرقة والسندان، لوجود قوتين متضادتين تؤثران عليها هما تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة أوبك، وارتفاعه مع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في المتوسط 58.11 دولار للبرميل في 2018، ارتفاعًا من 55.78، وفق توقعات المسح الذي جري في ديسمبر الماضى، بعد أن بلغ متوسط سعر الخام منذ بداية العام الجديد حوالى 63.63 دولار للبرميل.

وهبطت، أمس، أسعار النفط لليوم الثالث هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه ثقة المستثمرين بفعل هبوط سلع أولية أخرى وأسهم وسندات.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتًا، أو حوالى 0.3% لينزل إلى 68.80 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.5% ليصل إلى 64.19 دولار للبرميل بعد أن كان الخام انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وكان الخام الأمريكي قد هبط في تسوية أمس الثلاثاء 1.6% إلى حوالى 64.50 دولار للبرميل، مقارنة بانخفاض بلغ 0.6 % فقط في عقود خام برنت، وما زالت أسعار عقود الخامين فى طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الخامس.

وأظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر، الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم زيادة بمقدار 100 ألف برميل في المتوسط في مخزونات الخام.

كانت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت قد قفزت بحوالى 3% مع نهاية الأسبوع الماضى، لتصل إلى أكثر من 70.52 دولار للبرميل تسجل أعلى مستوى منذ عام 2014.

وصعدت أيضًا أسعار عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بحوالى 4%، خلال الأسبوع الماضى، لترتفع إلى إلى 66.14 دولار للبرميل.

وبدأ انخفاض أسعار البترول، هذا الأسبوع، متأثرًا بارتفاع الدولار وزيادة إنتاج الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأسعار ظلت على مسار أكبر زيادة خلال شهر يناير منذ خمس سنوات.

كانت موجة ارتفاع أسعار النفط قد تلقّت دعمًا من تسجيل الدولار تراجعًا أسبوعيًّا على مدار ستة أسابيع على التوالي، والعملة الأمريكية متجهة إلى الهبوط 3% هذا الشهر، والنفط مقوم بالدولار الذي من شأن انخفاضه تعزيز الطلب على الخام من قِبل المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.