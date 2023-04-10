رويترز: «أرامكو» ستورد كامل كميات الخام في مايو لمشترين من آسيا

ذكرت وكالة “رويترز” أن شركة “أرامكو” السعودية ضمنت توريد شحنات النفط الكاملة لشهر مايو المقبل لأربعة عملاء على الأقل في شمال شرق آسيا رغم خفض إنتاج النفط في إطار “أوبك+”.

كما أبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الإماراتية ثلاثة مشترين في آسيا بأنها ستفي بالتزامات التسليم لشهر يونيو بشكل كامل.

ويتزامن ذلك مع تراجع ​​الطلب على الهيدروكربونات في المنطقة الآسيوية في مايو المقبل بسبب الإغلاق المؤقت للعديد من مصافي التكرير للصيانة.

وقبل أسبوع أعلنت 7 دول في “أوبك+”، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 1.65 مليون برميل وستطبق انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتشهد أسواق النفط ارتفاعا منذ يوم الاثنين الماضي في ظل أعقاب القرار.