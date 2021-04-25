«رويترز»:«دانة غاز» تعدل عن خطط البيع وتواصل نشاطها فى مصر

دانة غاز تعكف على تقييم الأثر المالي لإلغاء البيع

أعلنت شركة ” دانة غاز” المدرجة في بورصة الإمارات أنها قررت عدم المضى قدما فى تنفيذ خططها لبيع أصولها البرية للنفط والغاز في مصر مع تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع ، بحسب وكالة رويترز.

قيمة الصفقة 236 مليون دولار

كانت دانة غاز ، العاملة فى مجال الطاقة، تتوقع إغلاق البيع البالغة قيمته 236 مليون دولار إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت دانة غاز إنها فسخت الصفقة بعد عدم اتفاق الأطراف على الشروط قبل انتهاء مهلة حل أجلها في 14 أبريل .

وأوضحت دانة غاز أنها ستحتفظ بالأصول وتواصل تشغيلها.

دانة غاز تعكف على تقييم الأثر المالي لإلغاء البيع

تعكف دانة غاز على تقييم الأثر المالي لإلغاء البيع لكنها قالت إنه من المتوقع أن يكون إيجابيا على الميزانية والربحية والتدفقات النقدية خلال الأعوام المقبلة.

ارتفاع سهم شركة دانة غاز خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد

وارتفع سهم شركة دانة غاز خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بالتزامن مع الإعلان عن تطورات بيع أصولها البرية في مصر، حيث صعد السهم 0.75% إلى سعر 0.810 درهم.

ونفذ مستثمرو السوق 21 صفقة على نحو 1.44 مليون سهم، بقيمة 1.16 مليون درهم في تلك اللحظات.

وقرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.

دانة غاز تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة

وتوقعت دانة غاز أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة.

ويأتي هذا الأثر الإيجابي، نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

دانة غاز تتكبد صافي خسائر قدره 376 مليون دولار

وفى فبراير الماضى، “دانة غاز” عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي أظهرت أنها تكبدت صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (4. 1 مليار درهم إماراتي).

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها حققت العام الماضي صافي أرباح بـ36 مليون دولار (131 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـ 88 مليون دولار (322 مليون درهم إماراتي) في 2019، وذلك قبل احتساب مخصصات غير نقدية لمرة واحدة ومصادر الدخل الأخرى.

وبعد احتساب هذه البنود، فإن الشركة تسجل صافي خسائر قدره 376 مليون دولار (4. 1 مليار درهم إماراتي) مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم إماراتي) في عام 2019.

وترتبط معظم المخصصات التي بلغ إجمالي قيمتها 412 مليون دولار (51. 1 مليار درهم) ببيع الأصول البرية للشركة في مصر.

وقد ساهمت العمليات التشغيلية المستمرة للشركة بإقليم كردستان العراق بإضافة 32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي؛ مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وبلغت إيرادات الشركة 349 مليون دولار خلال 2020 ( 27. 1 مليار درهم إماراتي) مقارنة بـ459 مليون دولار (68. 1 مليار درهم إماراتي) خلال عام 2019، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار البيع المحقّقة خلال هذه الفترة وانخفاض الإنتاج في مصر.