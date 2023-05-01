«رويال للتطوير» توقع بروتوكول تعاون مع «YBA للاستشارات» لاطلاق أحدث مشروعاتها

وقعت شركة رويال للتطوير بروتوكول تعاون مع الدكتور ياسر البلتاجى رئيس مكتب YBA للاستشارات المعمارية والهندسية، استعدادا لإطلاق أحدث مشروعات الشركة.



أوضح المهندس شريف شعلان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقارى خلال مؤتمر صحفى تم عقده لعرض خطط الشركة المستقبلية، أن مشروع الشركة الجديد يأتي في إطار خطة توسعية للخمسة سنوات المقبلة، تشمل تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة والمختلفة التي تحقق مستهدفات الشركة.

وأشار شعلان إلى أن رويال تعمل بمجال التطوير العقارى بالسوق المصرى منذ ما يقرب من 16 عاما، ونفذت أكثر من 100 مشروعاً سكنياً فى عدد من المناطق المميزةبالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة.



وقال شعلان إن شركة رويال تمتلك العديد من المشروعات في مناطق اللوتس والنرجس الجديدة وبيت الوطن وغيرها من المناطق المميزة جداً فى شرق القاهرة، وامتدت استثماراتهم الى العاصمة الإدارية من خلال مشروعها “كابيتال برايم مول” بمنطقة MU23 بالقرب من الحي السكني الثاني.

وأفاد أنه تم الانتهاء تقريباً من بيع وحدات المشروع بالكامل، وأن معدلات العمل على أرض الواقع تتجاوز المعدلات الزمنية الموضوعة من قبل الشركة.

وتابع أن الشركة تعتزم التوسع فى عدد من هذه المدن الجديدة بمشروعات عقارية متكاملة لتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة وفقا لخطط الدولة التنموية والتى سيتم الإعلان عنها قريبا بكافة التفاصيل، مستهدفة أن تكون “رويال” واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري فى خلال 5سنوات من الآن.



وفي ذات السياق، أضاف الدكتور كريم شعلان المؤسس والمدير التنفيذى لشركة رويال للتطوير أن استراتيجية الشركة ترتكز على إدارة واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات، واستغلال التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء طوال الوقت.

وتعمل الشركة على تصميم مبانى عقارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية بالمبنى من شبكات متكاملة متصلة بعضها البعض و تشغيلها وإدارتها بالتكنولوجيا الحديثة والتى توفر كثير فى استهلاك الطاقة.



وقال الدكتور ياسر البلتاجى رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ«YBA» للاستشارات المعمارية و الهندسية إن شركته ستتولى إدارة وتصميم الأعمال المعمارية والهندسية الخاصة بمشروع الشركة الجديد والمزمع الإعلان عنه قريبا.

ولفت البلتاجي إلى أن شركة «YBA» للاستشارات المعمارية و الهندسية أن حجم الاستثمارات الإنشائية التي يجرى العمل بها سنوياً يقارب 25 مليار جنيه، تتنوع ما بين سكنية وتجارية وإدارية وخدمية موزعة على مناطق مختلفة.



ومن جانبه أشار ساهر مجدى رئيس القطاع التجارى لشركة رويال أنه بالرغم من كافة التحديات الاقتصادية الأخيرة سواء عالمياً أو محلياً إلا أن فرص القطاع فى السوق المصرى الىن أصبحت كبيرة، لاسيما مع النهضة العمرانية القوية التي تشهدها مصر، مما يعزز من فرص الشركات للتوسع فى بناء مشروعات جديدة بفكر مختلف.

وأشار مجدي إلى تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة على تنوع المشروعات والمساحات العقارية المباعة سواء كانت ( سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية )بما يناسب القدرة الشرائية للعملاء مع العمل على استحداث أنظمة متعددة للسداد تلبي كافة الاحتياجات بالإضافة إلى مميزات المشاريع وتنوع خدماتها وتوفير كل وسائل الراحة والأمان والرفاهية.



وفيما يتعلق بالرؤية التسويقية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة أكد عمرو العزب رئيس قطاع التسويق بشركة رويال أنه كان لابد من التفكير فى تطوير العلامة التجارية والرؤية التسويقية للشركة لمواكبة المتغيرات والتوسعات التي تنوي الشركة تنفيذها خلال السنوات المقبلة، لذلك تم إجراء تغيير فى العلامة التجارية مع الحفاظ على الهوية الأساسية لرؤية واستراتيجية الشركة بطريقة أكثر احترافية وجاذبية بما يعكس التوجه الجديد للشركة.