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«رويال» للتأمين ترفع رأسمالها المدفوع إلى 220 مليون جنيه العام المقبل

800 مليون أقساطا مستهدفة بنهاية الشهر الجارى
مروة عبد النبي 7:41 ص, الخميس, 24 يونيو 21 7:41 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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كشف أحمد درويش العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمين على الممتلكات عن إستعداد شركته لرفع رأسمالها المدفوع إلى 220 مليون جنيه العام المالى المقبل مقابل 190 مليونا حاليا.

وقال درويش إن شركته تستعد حاليا لرفع رأسمالها المدفوع إلى 220 من خلال الجمعية العمومية القادمة بعد شهور قليلة- العام المالى المقبل- وبعد موافقة مجلس الإدارة على زيادته بقيمة 30 مليون جنيه سيتم ضخها بهدف دعم الملاءة المالية.

أضاف أن رفع رأس المال المدفوع لـ«رويال» للتأمين سيتم تمويله بالكامل من الأرباح المحققة للشركة لافتا إلى أنها لن تكون الزيادة الأخيرة طالما هناك زيادة فى حجم الأعمال ونمو للشركة رأسيا وأفقيا عبر التوسعات التى يتم التخطيط لها خاصة على مستوى التحول الرقمى أو مايعرف بـــــ«التأمين الديجيتال».

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وأشار إلى أن أن شركته رفعت رأسمالها المدفوع إلى 190 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه بزيادة 40 مليون جنيه دفعة واحدة ممولة من أرباح الشركة العام الماضى موضحا أن «رويال» عاكفة منذ أكثر من 5 سنوات على الزيادة التدريجية لرأسمالها وستظل مستمرة فى هذا الإتجاه .

وأضاف العضو المنتدب لـ «رويال» للممتلكات أن شركته تستهدف 800 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية يونيو الجارى بعدما حققت 750 مليون جنيه أقساطا حتى نهاية مايو الماضى.

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ولفت إلى أن إستثمارات رويال تخطت حاجز المليار جنيه مع بداية شهر يونيو الجارى مقابل 851 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2019/ 2020.

وتابع أن شركته تخطط للوصول بحجم إستثماراتها إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى أى بنسبة نمو تصل إلى %17 .

ورأى درويش أن شركته تسير على الطريق الصحيح وهى حاليا من أكبر 10 شركات تأمين وتخطط تزامنا مع إحتفالها بمرور 20 عاما على تواجدها الفعلى بالسوق المصرية لأن تكون من الخمس شركات الكبار بالسوق بداية من العام المالى المقبل.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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