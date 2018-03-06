رويال للتأمين ترفع رأسمالها إلى 140 مليون جنيه

مروة عبد النبىتستعد شركة "رويال" للتأمينات العامة لرفع رأسمالها المدفوع بقيمة 20-40 مليون جنيه، والبالغ حاليا 100 مليون، بداية العام المالى المقبل.وقال أحمد حسن درويش، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والتخطيط والمتابعة، إن الجمعية العمومية لشركته، ستنعقد أوائل العام المالى المقبل، لاتخاذ قرار

مروة عبد النبى

تستعد شركة “رويال” للتأمينات العامة لرفع رأسمالها المدفوع بقيمة 20-40 مليون جنيه، والبالغ حاليا 100 مليون، بداية العام المالى المقبل.

وقال أحمد حسن درويش، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والتخطيط والمتابعة، إن الجمعية العمومية لشركته، ستنعقد أوائل العام المالى المقبل، لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال، لافتا إلى أنها ستحسم مقدار الزيادة المقترحة، مؤكدا أن الحد الأدنى للزيادة 20% ويتم تمويل الزيادة من الأرباح.

وأشار إلى أن شركته تستهدف الوصول برأسمالها المدفوع إلى 200 مليون جنيه، من خلال الزيادات السنوية التى سيتخذها مجلس الإدارة، ثم تقرها الجمعية العمومية بغرض التوسع فى عدة اتجاهات.

وأوضح أن زيادة رأسمالها يستهدف قياس مدى قدرتها على مواجهة الأخطار التى ستقبلها الشركة، علاوة على أن تحسن نسب الاحتفاظ لا تكون إلا بوجود رءوس أموال كبيرة، فضلا عن دراسة حصول شركته، على تصنيف ائتمانى من أحد مؤسسات التصنيف العالمية، وإمكانية اختراق ومزاولة فروع تأمينية جديدة أخرى بالشركة مثل البترول والطيران .

وتابع “درويش” أن الشركة لاتزال تحرز نموا ملحوظا فى حجم أعمالها، بعدما حققت 432 مليون جنيه، حصيلة أقساط تأمينية نهاية العام المالى الماضى، وتستهدف تحقيق إجمالى أقساط بقيمة 550 -600 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.

وأكد أن شركته نجحت فى تصميم منتج تأمين طبى جديد، تحت اسم “Ready Med” للشركات سيتم التقدم بطلب لإدارة اعتماد المنتجات للموافقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة لطرحه قبل نهاية العام المالى الجارى.

وأضاف أن هذا المنتج سيقدم التغطيات الأساسية للعاملين بالمؤسسات الصغيرة مثل الكشوفات الطبية والأدوية ومعامل الأشعة والتحاليل.

ولفت إلى أن شركته رفعت أسعار التأمين الطبى خلال الأيام القليلة الماضية، إلى 30 % نظرا للزيادات المطردة فى أسعار الخدمات الطبية لدى مقدمى الخدمة، علاوة على ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية تباع لارتفاع سعر الدولار.

وأكد أن سياسة الشركة الاكتتابية، تعتمد على انتقاء الخطر والتسعير الفنى على أسس سليمة، وغض النظر عن نمو الأقساط مالم يصاحب ذلك ربحية معقولة، تقلص الخسائر.