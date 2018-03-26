رويال للتأمينات العامة تطلق اتفاق مستوى الخدمة

مروة عبد النبى :

أطلقت شركة رويال للتأمينات العامة خلال الأيام القليلة الماضية خدمة جديدة تحت عنوان “اتفاق مستوى الخدمة” وذلك بغرض وضع البرنامج والقواعد الفنية والزمنية القياسية للإجراءات التى تقوم بها الشركة وخاصة عروض الاسعار التى يرغب المنتجين ووسطاء التامين وشركات الوساطة المتعامل معها فى الحصول عليها.

وقال أحمد حسن درويش العضو المنتدب للشئون المالية والتخطيط والمتابعة إن شركته قررت إطلاق “اتفاق مستوى الخدمة ” بغرض قياس مدى الجودة والوقت للخدمة التى تقدمها وخاصة عروض الاسعار المقدمة لوسطاء التامين لتسليمها الى العملاء لإنجاز مهامهم بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد درويش أن الشركة تعتزم على تأسيس إدارة متخصصة لخدمة السماسرة وشركات الوساطة لتلبية متطلباتهم فى خلال 24 ساعة من تقبل العرض ومعرفة العملية التى يرغب العميل فى التأمين عليها وقبولها او رفضها بالاضافة الى الاسراع فى صرف عمولاتهم او اصدار الشيكات المستحقة لهم فضلآ عن مساعدته فى التعويض الذى يقوم بتسويته للعميل بصفته شريك يخفف من الأعباء التى على كاهل الشركة .

وأشار إلى أن خطة الشركة على المدى القريب تتلخص فى وضع هذا البرنامج لكل الادارات الفنية المتخصصة للشركة تباعآ وفقآ لجداول زمنية تتناسب مع طبيعة عمل هذه الادارات ومنها إجراءات المعاينات الفنية لتقييم الاخطار والرد على العميل ومطالبته بتنفيذ اجراءات الامن والسلامة المطلوبة كشرط لقبول العملية التأمينية حفاظآ عميله من ناحية وإنتقاء لمستوى الخطر وحصر اى نوع وحجم من الخسائر

وأكد أن 90% من العمليات التامينية التى يتم جلبها تكون عن طريق الوسطاء لكافة انواعهم والمنتجين التابعين والـ”اون لاين” – البيع الاليكترونى- لشركته لذا لزم تمهيد الطريق لهم وتقديم كافة التسهيلات التى تحفزهم على الإنتاج لصالح الشركة

ومن المعروف أن رويال حققت 432 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى وتستهدف جلب اقساط بقيمة تتراوح من 550 -600 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى بالاضافة الى تخطيطها لإعادة هيكلة الشركة من خلال استحداث ادرارات هامة وتطوير السيستم التكنولوجى بالشركة لتميز الخدمة المقدمة لكافة اطراف العملية التأمينية

