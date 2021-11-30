أسواق عربية

«رويال داتش شل» تدرس تطوير حقول جديدة في ليبيا

موارد ليبيا الضخمة وقدراتها الكامنة للطاقة الشمسية وقربها من أوروبا يجعلها جذابة
أيمن عزام 9:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 9:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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قال مصدران إن “رويال داتش شل” ” تدرس تطوير حقول جديدة في ليبيا وترقية بنيتها التحتية للنفط والغاز وأيضا مشروع للطاقة الشمسية وذلك بعد عقد من خروجها من البلاد بسبب الإضطرابات.

تشير الخطة، التي اطلعت وكالة”رويترز” على تفاصيلها، إلى اندفاعة جديدة نادرة من شركة الطاقة الكبرى بينما تسعى لخفض الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ضمن الاستراتيجية، فما زالت شل تحتاج بعض المشاريع الجديدة للحفاظ على الإنتاج بينما تهبط الاحتياطيات في حقول النفط والغاز القائمة بوتيرة سريعة بعد سنوات من تباطؤ نشاط الحفر.

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تطوير حقول جديدة في ليبيا

بموجب خطة ليبيا، التي جرى مناقشتها مع المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، ستقوم شل باستكشاف حقول جديدة للنفط والغاز في بضع مناطق في حوضي سرت وغدامس البريين، بالإضافة إلى حوض بحري.

اقترحت “شل” أيضا إعادة تطوير حقول عتيقة مثل المنطقة إن سي-17 في حوض مرزوق وتطوير حقول جديدة.

تتضمن الخطة تطوير مشروع للطاقة الشمسية جنوبي حوض سرت، في إطار استراتيجية شل لخفض إنتاج النفط بما يصل الى2 % سنويا بحلول 2030 وزيادة الاستثمار في الموارد المتجددة والتكنولوجيات المنخفضة الكربون بحيث تشكل ما يصل إلى 25% من ميزانيتها بحلول 2025 .

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ووفقا للمصدرين وتفاصيل الخطة، يقول مقترح شل إنها “تستعد للعودة كلاعب رئيسي”. لم يقدم المقترح تفاصيل بشأن قيمة أي استثمار أو حجم مشاريع النفط والغاز والطاقة الشمسية.

امتنع متحدث باسم شل عن التعقيب. ولم ترد المؤسسة الوطنية للنفط على الفور على طلب للتعقيب.

ومن بين الشركات الأخرى العاملة في ليبيا، توتال إنيرجيز وإيني وكونوكو فيليبس.

قدرات كامنة للطاقة الشمسية

موارد ليبيا الضخمة وقدراتها الكامنة للطاقة الشمسية وقربها من أوروبا يجعلها جذابة، رغم أن عقدا من الصراع والفوضى ردع معظم المستثمرين.

لكن حكومة وحدة تتولى السلطة الآن قبيل انتخابات في ديسمبر، وهو ما يجلب قدرا من الاستقرار بالرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الطاقة بقيتا في بؤرة مشاحنات سياسية على مدار العام المنقضي بين فصائل متنافسة.

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كانت شل قد غادرت ليبيا في 2012 وسط الإضطرات التي تفجرت بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 .

المصدران قالا إن مجلس إدارة شل قد يوافق على خطة العودة في غضون أشهر، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في أغسطس إنها أجرت محادثات مع شل حول تطوير محتمل لمشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة، دون أن تقدم تفاصيل.

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بقلم أيمن عزام

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