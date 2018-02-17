رويال جيت تستهدف ضخ استثمارات 150 مليون جنيه خلال 2018

رضوي عبد الرازق قال المهندس محمد عمر، العضو المنتدب لشركة رويال جيت للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري، لتنفيذ مشروعات عقارية منفردة بمدينتى الشروق والقاهرة الجديدة. وأوضح أن الشركة تستهدف الحصول على…

رضوي عبد الرازق

قال المهندس محمد عمر، العضو المنتدب لشركة رويال جيت للتنمية العمرانية، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري، لتنفيذ مشروعات عقارية منفردة بمدينتى الشروق والقاهرة الجديدة.

وأوضح أن الشركة تستهدف الحصول على قطع أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2018، لبدء تنفيذ أول كومباوند سكنى متكامل الخدمات، وعدد من المشروعات الإدارية والطبية بمدينة الشروق وبدر.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض بنسبة 1% سيكون له دور هام لتنشيط حركة البيع والشراء فى القطاع العقاري، ويُعد الملاذ الأمن للاستثمار خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الاستثمار والمضاربة بالعملات الأجنبية انتهى.

وأكد أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية للضعف، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد البترولية وماكينات التنفيذ، والعمالة.

ونوه عمر أن شراكة القطاع العام والقطاع الخاص من أفضل الآليات التى تم تطبيقها فى السوق العقارية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى ساهم فى زيادة ضخ مشروعات استثمارية كبيرة، وزيادة معدلات النمو والتنمية.

وطالب الدولة بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ عدداً من المشروعات السكنية والطبية والإدارية من خلال طرح قطع أراضى صغيرة لا تتعدى 30 فدانًا، الأمر الذى يسهم فى تطور الشركات الصغيرة وتنوع الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن أقل المساحات التى تم طرحها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية تصل إلى 58 فدانًا.