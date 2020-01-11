رويال تفوز بصفقة التأمين على شركة الفنادق والمطاعم العائمة «اسكاربيه»

فازت شركة “رويال” للتأمينات العامة بصفقة التأمين علي شركة الفنادق والمطاعم العائمة “اسكاربيه” بعد منافسة مع عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية.

قال جرجس بولس، وسيط التأمين في الصفقة، أن مبلغ تأمين الوثيقة يصل الي 25 مليون جنيه، لافتا إلي أنه تم تغطية شركة الفنادق والمطاعم العائمة “اسكاربيه” بموجب وثيقة تأمين الوحدات البحرية.

ومن المعروف أن مبلغ التغطية التأمينية هو إجمالي قيمة الأصول المؤمن عليها، أما قسط التأمين فهو المبلغ الذي يسدده العميل لشركة التأمين مقابل دفع شركة التأمين التعويض المطلوب في حال تحقق الخطر وفقًا لشروط الوثيقة، ويختلف قسط التأمين عن الاصل المؤمن عليه وفقًا لطبيعة الأصل نفسه بالإضافة الي سياسة الاكتتاب و

واشار الي أن مدة التغطية عامًا، بدءًا من 22 من شهر ديسمبر الماضي، حتي 21 من ديسمبر المقبل، لافتًا الي ان الشروط والاشتراطات العامة والخاصة بالتغطية، تتضمن شروط المجمع لتأمين السفن مدة 1/10/1983 ، وشروط المجمع لتأمين السفن مدة(الفقد و/أو الهلاك الكلي) (للبرطوم)، وشرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي 1/10/1990.

وأوضح بولس، أن الشروط والاشتراطات العامة والخاصة تتضمن ، مجال عمل الوحدة المؤمن عليها طبقا للترخص الملاحي (نهر النيل في حدود القاهرة الكبري دون فروعه) ، لافتا الي أن وثيقة التأمين تخضع لشرط النسبية.

وتسعي شركة رويال للتأمين لزيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الي 650 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020 ، بنهاية يونيو المقبل، مقابل 540 مليون جنيه أقساطًا محققة في العام المالي الماضي 2018/ ،2019 بزيادة تصل الي 110 ملايين جنيه وبنسبة نمو تتجاوز 20%.

وتأسست رويال للتأمين وتم تسجيلها في عام 2001 كشركة مصرية مساهمة بين رويال أند صن اللاينس الشرق الأوسط (RSAME) وبعض المستثمرين المصريين بموجب أحكام القانون رقم 10 لعام 1981. رويال مثل أى شركة تأمين تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية المصرية ( EFSA).

وبدأت رويال عملياتها في مصر باسم Royal and Sun Alliance ((RSA – مصر كشركة مساهمة بين Royal and Sun Alliance Middle East ومستثمرين مصريين. حسن درويش

وأسس رويال للتأمين، حسن محمد حسن درويش مع مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات ذات الملاءة والثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، أبرزهم مجموعة البلطان التجارية المحدودة للاستثمار (المملكة العربية السعودية) ، برئاسة خالد بن عمر بن جاسر البلطان ، وعبد المجيد بن إبراهيم السلطان – عضو اللجنة التنفيذية لبنك الجزيرة (المملكة العربية السعودية) ، بالإضافة الي شركة تنمية الأسواق المحدودة (المملكة العربية السعودية).