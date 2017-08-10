رويال تستهدف 500 مليون جنيه أقساطًا تأمينية

الشركة تخطط لرفع رأسمالها تدريجيًا حتى 200 مليون مروة عبد النبى تستهدف شركة رويال للتأمينات العامة تحقيق 500 مليون جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية يونيو المقبل، مقابل 452 مليونا خلال العام المالى المنتهى 2017/2016. قال حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن "رويال" نجحت فى تجاوز

الشركة تخطط لرفع رأسمالها تدريجيًا حتى 200 مليون

مروة عبد النبى

تستهدف شركة رويال للتأمينات العامة تحقيق 500 مليون جنيه أقساطًا تأمينية بنهاية يونيو المقبل، مقابل 452 مليونا خلال العام المالى المنتهى 2017/2016.

قال حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن “رويال” نجحت فى تجاوز المستهدف الذى وضعته قبل عام، والذى قدرته عند 420 مليون جنيه، بفارق 32 مليونًا لصالح النمو الكلى فى حجم الأقساط.

وأوضح أن الشركة تستهدف نموا سنويًا فى الأقساط لا يقل عن %14، لافتا إلى ضعف تلك النسبة بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد بشكل عام، إذ أن متوسط النمو المستهدف سنويا فى الأقساط خلال السنوات الماضية كان فى حدود %20.

وأوضح العضو المنتدب لـ”رويال” أنه تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه، من 80 مليون جنيه وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية فى أبريل الماضى، موضحًا أن شركته تعتزم رفع رأسمالها تدريجيا للوصول إلى 200 مليون جنيه، بدعم من الأرباح، بنسبة تتراوح من 10-20 مليون جنيه سنويا بغرض تقوية المركز المالى.

وأكد أن الشركة تعكف على تنفيذ مطالب الرقابة المالية بشأن اختراق فرعى البترول والطيران، العام المقبل، وأنها تجرى حاليا دراسة الجدوى المطلوبة، وتستعد لترتيب اتفاقات إعادة التأمين والبحث عن كوادر من ذوى الخبرة الخاصة فى البترول والطاقة، وليس فى التأمينات العامة ككل، لتكون على جاهزية كاملة قبل نهاية الربع الأول من العام المالى 2018/2017.

ولفت درويش إلى أن “رويال” تعيد تطوير نظام العمل الحالى لها بشكل متكامل، بحيث يمكن استخدامه عن طريق الإنترنت ، أما عن موقع التسويق الإلكترونى الخاص بالشركة فهو بصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للتأمين الإجبارى.

وفى سياق متصل، قال درويش إن فرع التأمين الطبى بشركته حقق 53 مليون جنيه أقساطًا بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 29 مليونًا بالعام السابق عليه، بزيادة 24 مليونًا.

وأضاف أن «رويال» تستهدف أقساطًا تأمينية بفرع «الطبى» بين 90-100 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الحالى، وذلك من خلال تنشيط السياسة التسويقية لها نحو كبرى الشركات بمختلف المجالات فى السوق المصرية، خاصة متعددة الجنسيات.