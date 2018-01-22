رويال تستهدف أقساطا بقيمة 600 مليون جنيه

مروة عبد النبىتستهدف شركة رويال للتأمينات العامة، 600 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 452 مليون جنيه حققتها بنهاية العام المالى الماضى.وقال حسن درويش، العضو المنتدب، إن شركته تستهدف زيادة تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه فى حجم الأقساط التأمينية، بنهاية يونيو المق

مروة عبد النبى

تستهدف شركة رويال للتأمينات العامة، 600 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 452 مليون جنيه حققتها بنهاية العام المالى الماضى.

وقال حسن درويش، العضو المنتدب، إن شركته تستهدف زيادة تتراوح ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه فى حجم الأقساط التأمينية، بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن رويال افتتحت مؤخرا فرع أسيوط، وهو الفرع الثانى فى الوجه القبلى بعد أسوان، ليصل إجمالى الفروع التى تمتلكها، مضافا إليها المقر الرئيسى 15 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنها وضعت فى خطتها المستهدفة أن يكون الحد الأدنى لحصيلة أى فرع من فروعها 3 إلى 5 ملايين فى العام المالى الواحد، لتتمكن من جلب الأقساط التأمينية المخطط لها سنويا، مضيفا أن هناك فروعا تحقق أضعاف هذا الرقم، خاصة بالمحافظات كثيفة السكان مثل القاهرة والإسكندرية ومدن القناة.

وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم افتتاح فروع جديدة خلال العام المالى الجارى، ولكن دعم نقاط القوة بالفروع، علاوة على تقوية مراكز الضعف بها، لتحقيق نتائج متميزة هذا العام من خلال التركيز على تنشيط قنوات التوزيع التى نمتلكها فضلا عن التطوير المستمر لإدارة التسويق للحصول على أفضل النتائج.

وأوضح أن موافقة هيئة الرقابة المالية على الطلب الشركة بإصدار وتوزيع وثائق التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلكترونيا، يساهم بدرجة كبيرة فى تحقيق مستهدف الأقساط التأمينية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه سيتم إخطار الهيئة فى حالة التعاقد مع أى جهة من جهات التوزيع المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم 122 لسنة 2015 والمعدل بالقرار 121 لسنة 2016، والمرخص لها بتوزيع الوثائق الإليكترونية باستخدام شبكة المعلومات الدولية، وجواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها، بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.