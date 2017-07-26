رويال تحقق 53 مليون جنيه أقساطا فى التأمين الطبى

مروة عبد النبى:كشف حسن درويش العضو المنتدب بشركة "رويال" للتأمينات العامة، أن فرع التأمين الطبى بشركته حقق 53 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه.وأضاف أن رويال تستهدف تحقيق أقساط تأمينية تتراوح مابين 90-100 مليون جنيه، بنهاية ا



مروة عبد النبى:

كشف حسن درويش العضو المنتدب بشركة “رويال” للتأمينات العامة، أن فرع التأمين الطبى بشركته حقق 53 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 24 مليون جنيه.

وأضاف أن رويال تستهدف تحقيق أقساط تأمينية تتراوح مابين 90-100 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الجارى، وذلك من خلال تنشيط السياسة التسويقية نحو كبريات الشركات العاملة فى مختلف المجالات، بالسوق المصرية، وخاصة الشركات متعددة الجنسية.

وأوضح درويش أن شركته لم تمارس التأمين الطبى الفردى حتى الأن، ولكن لديها عقود جماعية كثيرة وضخمة، إلى جانب تعاقدها مع “نكست كير ” و”عناية” و”جلوب ميد ” للرعاية الطبية، وقال إن لكل شركة مزاياها فى تقديم الخدمة الطبية لعملاؤها.



وأضاف أن العميل الذى يحتاج إلى شبكة تغطية مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية، يتم توجيه عقده إلى شركة عناية، والذى يرغب فى تواجد أكبر شبكة خدمة بالمحافظات الكبرى فقط، تقوم جلوب ميد ونسكت كير، بخدمته.