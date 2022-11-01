«رويال» تتقدم 10 مراكز بترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية أكتوبر الماضي

جاء المركز الـ17 في ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية عن شهر أكتوبر الماضي، من نصيب شركة “رويال لتداول الأوراق المالية” والذي صعدت من خلاله بواقع 10 مراكز إذ كانت تحتل المركز الـ27 خلال شهر سبتمبر الماضي .

وحققت الشركة تداولات 830.27 مليون جنيه بحصة سوقية 1.5% من خلال تنفيذ 24.9 ألف عملية على 388.6 مليون ورقة مالية .

ومنذ بداية العام الجاري جاءت الشركة في المركز الـ26 بحصة سوقية 0.6% وقيمة تداول 3.6 مليار جنيه .

وقد حلت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” في صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية عن شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بكونها وصيف خلال شهر سبتمبر السابق لهُ .

وحققت “هيرميس تداولات بقيمة 7 مليارات جنيه، بحصة سوقية 12.5% من خلال تنفيذ 133 ألف عملية على 2.3 مليار ورقة مالية .