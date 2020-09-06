«رويال» تبرم اتفاقات إعادة تأمين مع 3 شركات عالمية جديدة

كشف أحمد درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، عن انتهاء المفاوضات مع شركة «هانوفر رى» الألمانية بشأن إبرام اتفاقيات إعادة التأمين لكافة فروعها التأمينية – الحريق والسطو الهندسى والمسئوليات على سبيل المثال- عدا فرع الطبى ومخاطر عدم السداد.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع «هانوفرى»، لترتيب اتفاقياتها للعام المالى الجارى بدلا من شركة أخرى أفريقية لعدة أسباب داخلية تخص «رويال» ذاتها، منها رفع المستوى الفنى لكافة تعاملاتها خاصة معيدى التأمين لكونهم شركاء استراتيجيين.

وأوضح «درويش» أن شركته أبرمت أيضاً اتفاقا مع شركة «كونتيننتال رى» لإعادة التأمين فيما يتعلق بمخاطرعدم السداد وشركة «ميونخ رى» العالمية فى فرع التأمين الطبى.

وأضاف أن التعاون مع عدد من كبريات شركات إعادة التأمين العالمية للعام المالى الجديد يستهدف محافظة الشركة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال ضبط أى تأثيرات سلبية متوقعة لتقلب التعويضات، بالإضافة إلى حماية رأس المال والفائض المالى وزيادة الطاقة الاستيعابية والتقليل من حدة تركز الأخطار.

على صعيد متصل، حصلت شركة «رويال» على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تأمينات البترول.

وقال «درويش» إن «رويال» حصلت على الموافقة مؤخرا بعد أن استوفت الجزء الأكبر من الاشتراطات الفنية المطلوبة منها وأبرزها ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التى تزاول فرع البترول فى القانون الحالى عن 100 مليون جنيه.

فى حين يبلغ رأس مال شركته حالياً 150 مليونا تسعى للوصول به تدريجياً خلال العامين الجارى والمقبل إلى 200 مليون جنيه بتمويل من الأرباح المحققة سنويا.

وأشار إلى أن شركته تقوم الآن بعمل الترتيبات النهائية والتى امتدت لعدة شهور مع شركات إعادة التأمين العالمية المعروفة بتخصصها فى تأمينات البترول من ذوى التصنيف الأول «First class».

وتابع أن الشرط الوحيد الذى تحاول «رويال» استيفاءه هو ترشيح مسئول اكتتاب بفرع التأمين على البترول والذى يشترط ألا تقل خبرته عن 15 عاما وهو ماتقوم به حاليا من خلال المفاضلة بين عدد من الكوادر حتى يتسنى لها الحصول على الموافقة النهائية. وتابع أن الانتهاء من اتفاقات إعادة التأمين بشكل كامل وتعيين مسئول متخصص بإدارة الاكتتاب فى فرع البترول سيكون خلال العام الجارى بحيث تستطيع الشركة الحصول على رخصة المزاولة النهائية