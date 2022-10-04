«رووك» تطلق وحدات إدارية جديدة بمشروع جولدن جيت في القاهرة الجديدة

أطلقت شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “رووك” وحدات إدارية تبدأ مساحتها من 70 مترًا مربعًا بمشروع جولدن جيت؛ أول مشروعات شركة رووك بالقاهرة الجديدة متعدد الاستخدامات (تجارية- إدارية- ترفيهية).

وتستهدف الشركة تسليم الوحدات، خلال 3 سنوات، متبنية إستراتيجيات تحقيق الاستدامة التامة بمشروعاتها.

قال المهندس هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة رووك، إنه تمّت الاستعانة بشركة دي كاربون للاستشارات البيئية وشركة “Eco Strategies” لاستشارات التنمية المستدامة، لتنفيذ التصميمات المستدامة، والتي تعمل على تقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، وتوفير بيئة عمل عالية الجودة،

كما تعتبر العمارة الخضراء أيضًا مبدأ أساسيًّا للتنمية المستدامة في مشروع جولدن جيت؛ بهدف تقليل استهلاك الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة.

وأشار إلى أن مشروع جولدن جيت يهدف لتعمير المنطقة الواقعة بين العاصمة الجديدة والقديمة، بعدما شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية واستثمار الدولة في البنية التحتية والطرق والمحاور،

كما تعتمد رؤية رووك على تحقيق الاستدامة طبقًا للمعايير والجودة العالمية، والتي أصبحت محددًا أساسيًّا لاختيار الاستثمار الأمثل.

وأضاف موسى أن العقار ما زال هو الوعاء الأمثل للاستثمار، وأن الطلب متزايد بصفة عامة على العقارات المُدرّة للعائد، وخاصة الوحدات الإدارية،

حيث إن العائد من الاستثمار في الوحدات الإدارية قد يصل إلى 12- 14%؛ و هو أعلى من عائد الاستثمار في الوحدات السكنية الذي يصل إلى 3- 4%، وهو ما يؤدي إلى الاستفادة الكاملة من الوحدات الإدارية، سواء بهدف التشغيل أو الاستثمار.

ويقع جولدن جيت في مدينة القاهرة الجديدة وبواجهة لمشروع يطل على شارع التسعين الجنوبي بطول 1.2 كيلومتر أمام الجامعة الأمريكية،

ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، وتبلغ مساحته تبلغ 160.000 متر مربع، تضم حوالي 100.000 متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و100.000 متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية.

وقامت الشركة بتحالف مع مكتب “WATG” بلندن، وشركة “SWA” لتصميم الموقع العام، وشركة “Walker” الاستشارية الدولية لتصميم مناطق انتظار السيارات،

ومكتب أسامة عقيل للاستشارات المرورية، وشركة الاستشارات العقارية العالمية “سافيلز”، وشركة “جيه إل إل” للاستشارات والخدمات العقارية وإدارة الاستثمار،

وشركة ريدكون لإدارة المشروعات، وشركة هيل إنترناشيونال لإدارة المرافق، وشركة البناء والعمران وشركة “Archvision” للاستشارات الهندسية،

ومكتب عمرو عبد الرحمن للتصميم والاستشارات الهندسة “AACE”، ومكتب المهندس هاني علي “EMG”.