«رووك» تتفق مع «فاشون إنترناشونال» على تأجير وحدات بمشروع «جولدن جيت»

وقعت شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “رووك”، اتفاقية تأجير مع فاشون إنترناشونال جروب، يتم من خلالها، افتتاح 18 متجرا لأشهر ماركات الأزياء الراقية، وتجارة التجزئة، داخل مشروع جولدن جيت.

وجولدن جيت أول مشروعات رووك بالقاهرة الجديدة، وهو المشروع متعدد الاستخدامات (تجارية- إدارية- ترفيهية)

وتأتى الاتفاقية كخطوة لتأكيد رووك على مصداقيتها والتزامها بتنفيذ خططها، خاصة أن فاشون انترناشونال جروب، من الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة، والتي تمتلك حق الامتياز الحصري لأكثر من 20 علامة تجارية عالمية رائدة.

حضر توقيع الاتفاق كل من أحمد عبد الله – نائب رئيس مجلس إدارة شركة رووك، والمهندس هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة رووك، بجانب عادل البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة فاشون انترناشونال جروب.

أحمدعبد الله: الاتفاق بداية لسلسلة من الشراكات العالمية لتحقيق مفهوم التسوق المفتوح

ومن خلال التوقيع تم التوافق على 18 متجرا على مستوى عال من التميز والتكامل، بما يتناسب مع الطبيعة العامة لمشروع جولدن جيت، الذي يعتبر من المشروعات الرائدة متعددة الاستخدامات التي تقدم خدمات مميزة لعملاء رووك، بما يتماشى مع استراتيجيتها التي تهدف لوضع مفهوم جديد للحياة المميزة ومتكاملة الخدمات.

وقال أحمدعبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة رووك، إن الاتفاقية بداية لسلسلة من الشراكات العالمية المخطط لها لتحقيق رؤية رووك وتقديم تجربة تسوق فريدة للعملاء.

وأشار إلى أن الطلب على مشروع جولدن جيت منذ إطلاقه فاق كل التوقعات سواء على الصعيد الإداري أو التجاري، حيث نجحت رووك في جذب انتباه العديد من الكيانات الواعدة في وقت قياسي، بما في ذلك بعض أشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية لتوفير تجربة تسوق وترفيه رائدة من خلال Lifestyle Retail Experience.

وذلك يرجع لتحقيق رووك القيمة المضافة لقطاع التطوير العقاري التجاري من خلال تقديمها تجربة مختلفة ومميزة لعملاء ورواد المشروع، بما يحقق لشركة رووك رؤيتها التي تعتمد على تحقيق الاستدامة “sustainability” والامتياز المتكامل طبقا للمعايير والجودة العالمية بالاستعانة بشركة دي كاربون للاستشارات البيئية وشركة “Eco Strategies” لاستشارات التنمية المستدامة.

ولازالت تعمل رووك على تركيز جهودها للحصول على شهادة “EDGE”،وهو نظام عالمي أسسته مؤسسة التمويل الدولي هدفه تقييم الgreen buildings لضمان رفع كفاءة المباني في استخدام الموارد الخاصة بالطاقة والمياه ومواد البناء.

موسى : تحالفات عالمية على أعلى مستوى

أكد المهندس هشام موسى، الرئيس التنفيذي لشركة رووك ، أن الأخيرة تهتم بتقديم أفضل التصميمات الهندسية، لذا تحالفت مع كيانات استشارية متخصصة أبرزها مكتب “WATG” بلندن، وشركة “SWA” لتصميم الموقع العام، وشركة “Walker” الاستشارية الدولية لتصميم مناطق انتظار السيارات.

كما يتم التعامل مع مكتب أسامة عقيل للاستشارات المرورية، شركة الاستشارات العقارية العالمية “سافيلز” وشركة “جيه إل إل” للاستشارات والخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، وشركة ريدكون لإدارة المشروعات، وشركة هيل انترناشيونال لإدارة المرافق، وشركة البناء والعمران وشركة “Archvision” للاستشارات الهندسية.

وهناك تعاون مع مكتب عمرو عبد الرحمن للتصميم والاستشارات الهندسة “AACE”، ومكتب المهندس هاني علي “EMG” وذلك لوضع تصميم يجمع بين الحداثة والأصالة ليتماشى مع النسيج العمراني المحيط، وفي الوقت نفسه يعكس الروح والثقافة والحضارة المصرية وأجواء منطقة وسط البلد كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم.

البنا : رووك استطاعت فرض أسلوب حياة مميز

وقال عادل البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات لفاشون انترناشونال جروب، أن رووك استطاعت أن تفرض أسلوب حياة مميز لأول مرة في السوق المصري، بإنشائها وتطويرها لمشروع مستدام قائم على معايير الجودة العالمية للوحدات التجارية والإدارية.

جولدن جيت فى سطور

واوضح أن جرووك تساهم في توفير تجربة تسوق مميزة، خاصة وأن جولدن جيت يضم منطقة تسوق فاخرة وخيارات للمطاعم الفريدة من نوعها، وتوفيرها لتجربة تسوق مبتكرة من خلال نوافذ عملاقة بواجهات يصل ارتفاعها الى 6 متر لتمنح عملاءها فرصة أكبر للتعرف على كافة الخيارات والمنتجات التي تعرضها تلك المتاجر التي يصل عدد الى أكثر من 400 متجر.

جدير بالذكر أن جولدن جيت، مشروع مستدام فريد من نوعه، يركز على خلق نمط حياة فاخرة تعيد تصور تجربة العمل، والتسوق، وتناول الطعام، والترفيه.

مشروع متعدد الاستخدامات (تجاري – إداري – ترفيهي) على مساحة أرض إجمالية تبلغ 160,000 متر مربع، تضم حوالي 100,000 متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و 100,000 متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية.

ويقع جولدن جيت في موقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول 1.2 كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية.

ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة، ويضم مواقف السيارات تصل بسعة استيعاب تصل إلى 8,000 مركبة.

وتهدف شركة رووك إلى تطوير مشروع جولدن جيت، وعلى أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ من المخطط بدء التسليم للمرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2024 و2025 للمرحلة الثانية.