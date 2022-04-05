«رووك» تتعاقد مع «هيل إنترناشيونال» للقيام بأعمال إدارة المنشآت بمفهوم الاستدامة في مشروع جولدن جيت

أعلنت ريدكون للمراكز التجارية والإدارية- رووك، التعاقد مع شركة هيل إنترناشيونال- إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المشروعات الكبرى- بهدف توفير حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات وإدارة المنشآت للمباني الخضراء وبمفهوم الاستدامة في مشروع جولدن جيت، وهو من أكبر مشروع متعدد الأنشطة في شرق القاهرة باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.

وجاء اختيار هيل إنترناشيونال لتتولى أعمال إدارة المنشآت للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت، من مرحلة التصميم إلى تسليم المشروع؛ نظرًا لما تتميز به من خبرات ضخمة في إدارة كبرى المشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير وقطاري مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر،

وبما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتماشيًا مع توجهات “رووك” في تطبيق معايير المباني الخضراء والاستدامة بالمشروع؛ بهدف تخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وتعظيم القيمة الإيجارية للمباني، وفي ضوء توجهات الدولة لدعم المشروعات صديقة البيئة.

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن الجمع بين الخبرات الضخمة التي تتمتع بها شركة هيل إنترناشيونال في إدارة المشروعات الكبرى،

بالإضافة إلى خبرات وقدرات شركة ريدكون في مجال البناء والتشييد، يسهم في تنفيذ مشروع جولدن جيت وفقًا لأعلى معايير الجودة في كل مراحله بدايةً من التصميم مرورًا بالتنفيذ، وإدارة المرافق والخدمات،

مما يتفق مع رؤيتنا في تقديم مشروع جولدن جيت ليصبح نموذجًا يُحتذى به للمشروعات متعددة الاستخدامات، والمتوافق مع معايير العمارة الخضراء الاستدامة ولتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، وللمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

في السياق نفسه قال المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إنه تم اختيار شركة هيل إنترناشيونال من بين العديد من العروض المقدَّمة للشركة لتقديم تصميم وخدمات الإدارة للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت،

وذلك نظرًا لخبرات “هيل إنترناشيونال” في تنفيذ مشروعات داخل وخارج مصر تطبق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، والتي تسعى المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للاستثمار بمثل هذه المشروعات، أو الحصول على مقارّ إدارية بها، مما يتمشى مع توجهات “رووك” في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري.

من جانبه قال مهندس وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمى لـ”هيل إنترناشيونال” بمنطقة إفريقيا: “من دواعي سرورنا أن نعلن عن تعاقدنا مع شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) في مشروعها الجديد جولدن جيت،

حيث يعد مشروع جولدن جيت واحدًا من أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، على مساحة بنائية فوق الأرض إجمالية تتخطى 200 ألف متر مربع، وجراج ضخم الأول من نوعه بمسطح 240 ألف متر على دورين تحت الأرض يسَع حوالي 8000 سيارة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه،

حيث يقدم المشروع مكاتب إدارية ومساحات تجارية وترفيهية وخدمات تعتمد على الإستدامة والعمارة الخضراء”.

وأضاف عبد الفتاح: “يعدّ جولدن جيت مركزًا اقتصاديًّا ووجهة عالمية، وسيعمل على تحسين الاستثمار من خلال إنشاء وتقديم مشروع يتبنى مفهوم المباني الخضراء التي تتوافر بها معايير الاستدامة في موقع متميز على شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة”.

ويتميز مشروع جولدن جيت بموقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطلّ على شارع التسعين الجنوبي بطول أكثر من كيلومتر أمام الجامعة الأمريكية،

ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة، ويقدم المشروع تجربة فريدة للتسوق والترفيه من خلال مفهوم التسوق المفتوح Life Style Street Retail،

حيث من المتوقع أن يحتوي المشروع على علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وسينما، وهايبر ماركت، ومطاعم وكافيهات وأماكن للترفيه،

كما يضم مباني ومساحات إدارية متنوعة تناسب الشركات والأفراد الراغبين في مقارّ إدارية في أفضل موقع على الإطلاق وفي إطار معايير العمارة الخضراء والاستدامة التي تضيف قيمة مضافة تعظم قيمة استثماراتهم.

نبذة عن شركة رووك

شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “رووك”، هي إحدى شركات ريدكون للتعمير، وتم تأسيسها للاستثمار في تطوير مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات، برأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، ورأس المال المصدر 1.5 مليار جنيه.

نبذة عن “هيل إنترناشيونال”

توفر هيل إنترناشيونال خدمات إدارة البرامج والمشروعات والإنشاءات للعملاء في مجموعة من القطاعات التي تتولى مشروعات البناء الكبرى في جميع أنحاء العالم، تشمل خدماتها هندسة التكلفة والتقدير، وتحقيق المعدلات الزمنية المطلوبة وضمان الجودة، والتفتيش، والجدولة، وإدارة المخاطر، وتجنب المطالبات، وتعمل الشركة في أكثر من 100 مكتب بـ39 دولة.