رونالدينيو وكين في عزومة ميدو بخان الخليلى

أحمد صبرىقال أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي بقناة بيراميدز، إنه سيستضيف مساء اليوم على القناة النجم البرازيلي رونالدينيو وكذلك النجم روبي كين، مؤكدا أن ذلك سيصب فى مصلحة السياحة المصرية وتشجيعها.وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الأسبوع اللي فات روحنا قهوة بلدي أنا وروبيرتو

أحمد صبرى

قال أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي بقناة بيراميدز، إنه سيستضيف مساء اليوم على القناة النجم البرازيلي رونالدينيو وكذلك النجم روبي كين، مؤكدا أن ذلك سيصب فى مصلحة السياحة المصرية وتشجيعها.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: الأسبوع اللي فات روحنا قهوة بلدي أنا وروبيرتو كارلوس والنهارده أنا ورونالدينيو وروبي كين رايحين خان الخليلي والحسين وهناكل رز بلبن عند المالكي بالليل.

وأوضح: هل في دعم للسياحة أكثر من أن كل نجوم العالم ييجوا مصر وينزلوا المناطق الشعبية ويوصلوا رسالة للعالم أن مصر بلدنا بلد الخير والأمان؟ إن شاء الله كل نجوم الفن والرياضة العالميين هيزوروا مصر خلال هذا الموسم.



