رونالدو يوجه الشكر لميسي ونيمار بعد فوزه بلقب الأفضل

على المصرىوجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، الشكر لغريمه التقليدى الأرجنتينى ليونيل ميسى، والبرازيلى نيمار دا سيلفا، وكل من قام بالتصويت له، ومشجعى ولاعبى الفريق الملكى، والفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للميرنجى، وفلورنتينو بيريز رئيس النادى.وقال رونالدو، على مسر

على المصرى

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، الشكر لغريمه التقليدى الأرجنتينى ليونيل ميسى، والبرازيلى نيمار دا سيلفا، وكل من قام بالتصويت له، ومشجعى ولاعبى الفريق الملكى، والفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للميرنجى، وفلورنتينو بيريز رئيس النادى.





وقال رونالدو، على مسرح قاعة الاحتفال، في العاصمة البريطانية لندن، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين: “شكرًا للجميع، شكرًا لمن صوّت لي، شكرًا لميسي ونيمار، شكرًا لمشجعي ريال مدريد واللاعبين والمدرب والرئيس”.

وأضاف: “لعبت في إنجلترا، وفزت بأول ألقابي هنا، أشكر الجميع على هذا الدعم الكبير، إنه لفخر أن أكون هنا بجانب هؤلاء اللاعبين الرائعين (أشار للظاهرة رونالدو ومارادونا اللذين قدما له الجائزة)، أنا سعيد للغاية”. واختتم بقوله: “الفيفا يعطي الفرصة للجماهير اليوم، أنا أقدِّر هذا، إنه أمر عظيم”.

وتوِّج رونالدو بجائزة “The Best” للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها في العام الماضي، لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدورى الإسبانى وكأس العالم للأندية وكأسى السوبر الإسبانى والأوروبى.