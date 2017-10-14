رونالدو ينهي صيامه بـهدف ثمين

وكالات:أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب، بتسجيله هدفه الأول في الدوري الإسباني، الذي قاده فيه إلى الفوز على مضيفه خيتافي 2-1 السبت في المرحلة الثامنة من الليغا.وكانت المباراة متجهة إلى التعادل قبل أن يسجل الدولي البرتغالي هدفه الأول في البطولة هذا الموسم قبل خمس دقائق من النهاي

وكالات:

أنقذ كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد حامل اللقب، بتسجيله هدفه الأول في الدوري الإسباني، الذي قاده فيه إلى الفوز على مضيفه خيتافي 2-1 السبت في المرحلة الثامنة من الليغا.

وكانت المباراة متجهة إلى التعادل قبل أن يسجل الدولي البرتغالي هدفه الأول في البطولة هذا الموسم قبل خمس دقائق من النهاية.

يذكر ان رونالدو أوقف خمس مباريات في بداية الموسم، بعد طرده ثم قيامه بدفع الحكم في ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة منتصف أغسطس.

وكان الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل لريال في الدقيقة 39، وهو هدفه الأول أيضا في مشاركته الأولى، بعد عودته من إصابة أبعدته شهرا عن الملاعب.

لكن خورخي مولينا أدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 56.

وانفرد الريال موقتا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بفارق اربع نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر الذي يحل مساء ضيفا على اتلتيكو مدريد الرابع في مباراة قمة.

وكان أتلتيك بلباو قد فاجأ ضيفه اشبيلية وتغلب عليه 1-صفر ليفقد مركز الوصافة. ورفع بلباو في المقابل رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن.