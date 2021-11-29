رونالدو ينفي رغبته في الفوز بعدد كرات ذهبية أكثر من ميسي: «أفوز لبلدي وأنديتي فقط»

وجه كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، انتقادات كبيرة لرئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، باسكال فيريه، بسبب تصريحاته الأخيرة عن رغبة البرتغالي في إنهاء مسيرته بعدد كرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي. يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الفائز بالكرة…

وجه كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، انتقادات كبيرة لرئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، باسكال فيريه، بسبب تصريحاته الأخيرة عن رغبة البرتغالي في إنهاء مسيرته بعدد كرات ذهبية أكثر من ليونيل ميسي.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، خلال حفل كبير يقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال كريستيانو رونالدو، خلال حسابه الرسمي عبر فيسبوك: «اليوم أفسر سبب تصريحات باسكال فيريه الأسبوع الماضي والتي أوضحت أنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد أكبر من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي».

وأضاف: «لقد كذب باسكال فيريه واستخدم اسمي للترويج لنفسه والمكان الذي يعمل فيه، من غير المقبول أن يقوم المسئول عن منح هذه الجائزة المرموقة بذلك. هذا ازدراء واضح لشخص احترم الكرة الفرنسية والكرة الذهبية دائما، وكذب مجددا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس له سبب لذلك».

وتابع: «أتمنى دائما التهنئة لأولئك الذين يفوزون، في الرياضة واللعب النظيف الذي وجّه مسيرتي منذ البداية وأنا أفعل ذلك لأنني لا أكون ضد أحد. أفوز دائما لنفسي وللأندية التي ألعب لها ولمن يتمنون لي الفوز، لا أفوز ضد أي أحد».

واستكمل رونالدو حديثه: «أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها ولمنتخب بلادي. إن أعظم طموح في مسيرتي هو أن أكون نموذجا يحتذى به لكل أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين. أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوبا بالأحرف الذهبية في تاريخ كرة القدم العالمية».

وأختتم حديثه: «أختم بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم جنبا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا».