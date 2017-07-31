رونالدو ينفى عن نفسه تهمة التهرب الضريبى

وكالات:أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريـال مدريد لكرة القدم، اليوم الإثنين بأقواله أمام القضاء الإسباني فى محكمة "بوزويلو"، على مشارف العاصمة الإسبانية مدريد، في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو «16 مليونا و700 ألف دولار» للضرائب. أنكر



وكالات:



أدلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريـال مدريد لكرة القدم، اليوم الإثنين بأقواله أمام القضاء الإسباني فى محكمة “بوزويلو”، على مشارف العاصمة الإسبانية مدريد، في الاتهامات الموجهة إليه بالتهرب من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو «16 مليونا و700 ألف دولار» للضرائب.

أنكر رونالدو أثناء الدفاع عن نفسه تورطه في التهرب الضريبي، مؤكدا أن الضرائب هي المدينة له بمبلغ قيمته 265 ألف يورو عن الفترة بين عامي 2009 و2014، وقال اللاعب: “أن أموت واقفا أفضل لي من أن أعيش راكعا، لم أرتكب أي مخالفات مالية، ودائما كنت ملتزما بتأدية المطلوب مني”.

بينما تحدث محامي اللاعب بيكر آند ماكينزي، قائلا إن هناك اختلافات فى حسابات دخل اللاعب من حقوق الإعلانات السنوية التي تم حصل عليها في إسبانيا، ولذلك لا توجد أي تهمة جنائية على موكلي.

وغادر رونالدو قاعة المحكمة دون الحديث لوسائل الإعلام المحتشدة أمام الأبواب، وسوف ينشر بيان للدفاع عن نفسه في غضون الساعات القليلة القادمة، بحسب ما قاله محاميه.

ووصل اللاعب للمحكمة وسط حشد كبير لوسائل الإعلام، رافضا إصدار تصاريح إعلامية، نظراً لأن المحكمة ستعقد خلف الأبواب المغلقة، ولذلك قرر الدخول للمحكمة من الباب الخلفي، بينما اكتفت وسائل الإعلام بمتابعة ردود الفعل خارج المحكمة.

كان رونالدو “32 عامًا” قد استدعي للمثول أمام القاضية مونيكا جوميز، للإدلاء بأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية، التي اتهمته بارتكاب أربع جرائم ضريبية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، تهرب خلالها من سداد 14 مليونا و700 ألف يورو.

من جانبها اتهمت الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة في مدريد اللاعب بعدم دفع الضرائب بقيمة مليون و390 الف يورو في 2011، ومليون و660 ألف يورو في 2012، و3 ملايين و200 ألف يورو في 2013، و8 ملايين و500 ألف يورو في 2014.

