رونالدو يكتب فصلا جديدا في كتاب التاريخ

وكالاتعاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى منصات التتويج اليوم الخميس، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي للمرة الثالثة في مسيرته، الثانية على التوالي، بعدما قاد فريقه ريال مدريد الإسبانى، للحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن استعادة لقب الليجا الغائب عن خزائن الفريق ال

وكالات

عاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، إلى منصات التتويج اليوم الخميس، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي للمرة الثالثة في مسيرته، الثانية على التوالي، بعدما قاد فريقه ريال مدريد الإسبانى، للحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن استعادة لقب الليجا الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ موسم “2011-2012”.

ورغم بلوغه الثانية والثلاثين من عمره، لا يزال رونالدو يتمتع بروح المنافسة التي حملته لأعلى مستوى في كرة القدم العالمية، والتي تنعكس في الألقاب والأهداف التي أحرزها،واستطاع الدون أن يُتوَّج هدافًا لـ”التشامبيونز ليج” بـ12 هدفًا، كما أنه بات أول لاعب في تاريخ البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، يكسر حاجز الـ100 هدف.

وتمتلئ خزانة رونالدو أيضًا بالعديد من الألقاب مع الميرنجي كان آخرها كأس السوبر الأوروبي، على حساب فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزى، وشهدت البطولة الماضية، أفضل نسخ النجم البرتغالي بعدما انفجر في وجه منافسيه وساهم في إقصاء أسماء ذات الثقل في طريق التتويج بلقب الثانية عشر، بداية من نابولي الإيطالى في دور الـ16 مرورًا ببايرن ميونيخ الألمانى، في دور الثمانية وجاره اللدود أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، وانتهاء بيوفنتوس الإيطالى في النهائي.

ولم يختلف الحال بالنسبة للنجم البرتغالي في الليجا، بعدما ساهمت سياسة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى للنادى الملكى، في تدوير اللاعبين، في دخول صاروخ ماديرا للمنعطف الأخير من المسابقة، وهو في أفضل حال وأنهت أهدافه الحاسمة الكثير من المواجهات كان آخرها أمام مالاجا في عقر داره، وهي المباراة التي أعادت اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 5 مواسم.