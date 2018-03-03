رونالدو يقود ريال مدريد لهزيمة خيتافي بالدوري الأسباني

وكالات:قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد للتغلب على خيتافي 3 / 1 وتعزيز تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم خلال المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إشبيليه على أتلتيك بلباو 2 / صفر وجيرونا على

وكالات:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد للتغلب على خيتافي 3 / 1 وتعزيز تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم خلال المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.





وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إشبيليه على أتلتيك بلباو 2 / صفر وجيرونا على فياريال بذات النتيجة وليجانيس على ملقة 2 / صفر أيضا، وتعادل ديبورتفيو لاكورونا مع إيبار .1/1

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله جاريث بيل في الدقيقة 24 ، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تلقى خيتافي ضربة موجعة بعد طرد لوك ريمي في الدقيقة 47، ولكن فريق خيتافي تمكن من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق فرانسيسكو بورتيلو من ركلة جزاء قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 78.

ورفع الريال رصيده إل 54 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد خيتافي عند 36 نقطة في المركز العاشر.