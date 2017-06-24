رونالدو يقود البرتغال لتصدر المجموعة في كأس القارات

- والمكسيك تقلب الطاولة على روسيا وتقصيها من القاراتعلي المصريتأهل منتخب البرتغال، للدور نصف النهائي من كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، عقب تغلبها علي نيوزيلندا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة "سان بطرسبرج"، في ختام لقاءات الدور الأول من ا

– والمكسيك تقلب الطاولة على روسيا وتقصيها من القارات



علي المصري

تأهل منتخب البرتغال، للدور نصف النهائي من كأس القارات، التي تستضيفها روسيا، عقب تغلبها علي نيوزيلندا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”، في ختام لقاءات الدور الأول من البطولة.

تقدم النجم كريستيانو رونالدو، بهدف لبرازيل أوروبا من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله بيرناردو سيلفا، الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يضيف أندريا سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 80، قبل أن يختتم لويس ناني أهداف اللقاء، في اللحظات الأخبرة.

وشهدت تلك المباراة، عددا من الأرقام للمنتخب البرتغالي، أبرزها تسجيل جواو موتينيو ظهوره الدولي رقم 100 بقميص منتخب البرتغالي، فيما كان هدف رونالدو هو رقم 75 له مع منتخب البرتغال، ويعد اللاعب الوحيد الذي سجّل أكثر منه لمنتخب أوروبي، هو المجري بوشكاش برصيد 84 هدفا.

وفي المباراة الأخري، التي أقيمت ضمن نفس التوقيت، علي ملعب “كازان آرينا” بمدينة كازان، قلب منتخب المكسيك تأخره بهدف أمام منتخب روسيا، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف.

‏تقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف لإليكسندر ساميدوف، في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل نيستور أراوجو، للضيوف في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وبعد مرور 7 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ‏أضاف هيرفينج لوزانو هدف التقدم والفوز للمكسيك.

بتلك النتائج، يتأهل منتخب البرتغال بصفته متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب المكسيك الذي حل ثانيا، فيما خرج منتخبي روسيا “3 نقاط” ونبوزيلندا “بدون رصيد من النقاط”.

وينتظر منتخب البرتغال، ثاني المجموعة الثاني، علي أن يلاقي المنتخب المكسيكي، أول المجموعة ذاتها، علما بأن منتخب تشيلي يحتل صدارة تلك المجموعة بأربع نقاط، وهو نفس رصيد ألمانيا، فيما تأتي إستراليا والكاميرون، في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب بنقطة واحدة لكل منهما.